В России мужчина зарезал женщину и троих ее внуков

Жестокое убийство совершено в подмосковном городе Ликино-Дулево

Жестокое убийство совершено в подмосковном городе Ликино-Дулево.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, жертвами расправы стали женщина и трое детей - два мальчика трех лет и 8-летняя девочка.

По данным, в полицию обратилась 28-летняя многодетная мать, которая сообщила, что не может попасть в свою квартиру, где находятся ее родственники. Правоохранители прибыли на вызов, вскрыли дверь и обнаружили тела бабушки и троих ее внуков с ножевыми ранениями.

По подозрению в убийстве был задержан родственник Сергей Морозов. Отмечается, что мужчина страдает психическим расстройством.

Все обстоятельства трагедии выясняются.