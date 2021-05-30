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В России мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

В России мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО В российском городе Екатеринбург мужчина открыл стрельбу по людям
В регионе
30 мая 2021 г. 21:40
В России мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Бывший сотрудник полиции, который устроил стрельбу из окна жилого дома в Екатеринбурге, задержан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бывший полицейский задержан в ходе штурма, для которого использовались светошумовые гранаты", - сказал собеседник.

21:18

В российском городе Екатеринбург мужчина открыл стрельбу по людям.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, полиция подтвердила, что в результате стрельбы пострадали девочка и сотрудник Росгвардии.

"Сегодня в полицию поступила информация, что в одном из домов на улице Бородина слышны выстрелы. На место незамедлительно прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка (ее личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь", - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным минздрава Свердловской области, мужчина находится в состоянии средней тяжести в травматологической больнице №36. А девочка крайне тяжелая, госпитализирована в Детскую городскую клиническую больницу №9.

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