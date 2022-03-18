В России могут заблокировать WhatsApp

Пользователи российского WhatsApp жалуются на ограниченную работу мессенджера, материнской компанией которого является Meta.
Операторы телефонной связи Megafon и Tele2 рассказали корреспонденту российского бюро Report о возникшей проблеме среди российских пользователей: "Сотовые операторы не имеют никакого отношения к плохой работе приложения WhatsApp. Идет блокировка мессенджера. Сейчас многие жалуются на плохую работу приложения. В частности, блокировка началась с сбоев в работе пользователей сотовой связи Megafon".
В Megafon также отметили, что блокировка WhatsApp произойдет даже в случае установки сервиса VPN, так как клиенты пользуются российскими номерами на территории России.
По словам представителей компании, Роскомнадзор блокирует работу WhatAppp, так как это единая платформа компании Meta, а пользователи IPhone подверглись блокировке в первую очередь.
При этом Роскомнадзор опроверг слухи об ограничениях работы WhatsApp в России.
"Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram). Перебои в работе мессенджера наблюдаются, в том числе, в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за которые взяла на себя сама компания", — заявили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что ранее в России официально были заблокированы такие социальные сети, как Instagram, Facebook и Twitter. Требование о блокировке было выдвинуто Генеральной прокуратурой РФ.