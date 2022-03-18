В России могут заблокировать WhatsApp

Пользователи российского WhatsApp жалуются на ограниченную работу мессенджера, материнской компанией которого является Meta.

Пользователи российского WhatsApp жалуются на ограниченную работу мессенджера, материнской компанией которого является Meta.

Операторы телефонной связи Megafon и Tele2 рассказали корреспонденту российского бюро Report о возникшей проблеме среди российских пользователей: "Сотовые операторы не имеют никакого отношения к плохой работе приложения WhatsApp. Идет блокировка мессенджера. Сейчас многие жалуются на плохую работу приложения. В частности, блокировка началась с сбоев в работе пользователей сотовой связи Megafon".

В Megafon также отметили, что блокировка WhatsApp произойдет даже в случае установки сервиса VPN, так как клиенты пользуются российскими номерами на территории России.

По словам представителей компании, Роскомнадзор блокирует работу WhatAppp, так как это единая платформа компании Meta, а пользователи IPhone подверглись блокировке в первую очередь.

При этом Роскомнадзор опроверг слухи об ограничениях работы WhatsApp в России.

"Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram). Перебои в работе мессенджера наблюдаются, в том числе, в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за которые взяла на себя сама компания", — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее в России официально были заблокированы такие социальные сети, как Instagram, Facebook и Twitter. Требование о блокировке было выдвинуто Генеральной прокуратурой РФ.