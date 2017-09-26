Советник президента России внес ясность в информацию о блокировке Facebook в этой стране - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Роскомнадзор не планирует блокировать социальную сеть Facebook в России.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил cоветник президента России по интернету Герман Клименко.

"Понимаю, что из утверждения, что на 2017 год проверка Facebook не запланирована, можно вывести новостной повод про закрытие соцсети в 2018 году. На самом деле, это два совершенно разных события, и в планах коллег из Роскомнадзора закрытия Facebook нет. Я звонил и спрашивал", - сказал Клименко.

*** 13:42

Facebook в 2018 году должен выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае ресурс прекратит работу на территории России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров журналистам.

"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", - заявил А.Жаров, отвечая на вопрос о сроках исполнения соцсетью Facebook соответствующего закона.

По его словам, Facebook не является уникальным сервисом в России, так как есть и другие социальные сети.