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В России могут ограничить право иностранцев на страховые выплаты

В России могут ограничить право иностранцев на страховые выплаты Иностранные граждане, работающие в Российской Федерации, получат право на оплачиваемый больничный только при наличии не менее шести месяцев страхового стажа.
В регионе
23 июня 2025 г. 05:43
В России могут ограничить право иностранцев на страховые выплаты

Иностранные граждане, работающие в Российской Федерации, получат право на оплачиваемый больничный только при наличии не менее шести месяцев страхового стажа.

Как сообщает Report, это предусмотрено в законопроекте, который будет представлен в Государственную Думу.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории России, будут иметь право на получение пособия по временной нетрудоспособности только при условии, что страховые взносы за них выплачивались работодателем минимум за шесть месяцев до наступления страхового случая.

"Согласно действующему законодательству, все иностранцы и лица без гражданства, работающие в России, должны быть застрахованы в нашем Социальном фонде. Однако лица с временным видом на жительство, а также граждане стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют социальное страхование на тех же условиях, что и граждане России. Это создает дополнительную нагрузку на бюджет Социального фонда. Наш законопроект направлен на её оптимизацию", - подчеркнул он.

Кроме того, сохраняется право на получение пособия по беременности и родам при наличии минимального годового страхового стажа. В законопроекте также указано, что ограничения не коснутся граждан Белоруссии и высококвалифицированных специалистов из других стран.

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