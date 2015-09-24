​В России мать убила младенца, добавляя водку в молочную смесь

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Ростовской области месячный ребенок погиб от заболевания легких и алкогольной интоксикации.

Как передает Report, 23 августа 2015 года в одном из домовладений, расположенном в Шолоховском районе, медицинским работником была констатирована смерть мальчика 9.07.2015 года рождения.

Следователи установили причину гибели новорожденного мальчика в Ростовской области. Оказалось, что 23-летняя мать ребенка добавляла водку в молочную смесь, которой кормила малыша.

В результате ребенок скончался 23 августа этого года от сочетания заболевания легких и алкогольной интоксикации.

По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в управлении СК по Ростовской области.