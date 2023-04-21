О нас

В России массово задерживают армян

В России массово задерживают армян Союз армян России сообщил о массовых задержаниях соотечественников в Рязани.
В регионе
21 апреля 2023 г. 05:56
В России массово задерживают армян

Союз армян России сообщил о массовых задержаниях соотечественников в Рязани.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Вице-президент союза армян России Герман Ананянц подтвердил информацию.

"Забирают с работы, из кафе и ресторанов. Всех берут. В том числе и женщин, если они армянской национальности. Приводят в отделение, ничего там особенного не делают… записывают, снимают отпечатки и отпускают, но это стало массовым", — заявил он.

Заместитель руководителя Армянской общины Рязанской области Роберт Алиханян назвал причины подобных зедержаний.

"Как объяснили руководству общины, что все это происходит из-за того, что в отношении трех армян возбуждено уголовное дело. В бытовом споре, в кафе подрались с гражданами Узбекистана. Ищут соотечественников, троих беглецов", — отметил Алиханян.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada ermənilər polis tərəfindən kütləvi şəkildə saxlanılır

Самое читаемое

Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20 апреля 2023 г. 23:28
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi