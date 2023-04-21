В России массово задерживают армян

Союз армян России сообщил о массовых задержаниях соотечественников в Рязани.

Союз армян России сообщил о массовых задержаниях соотечественников в Рязани.

Как передает Report , об этом сообщают армянские СМИ.

Вице-президент союза армян России Герман Ананянц подтвердил информацию.

"Забирают с работы, из кафе и ресторанов. Всех берут. В том числе и женщин, если они армянской национальности. Приводят в отделение, ничего там особенного не делают… записывают, снимают отпечатки и отпускают, но это стало массовым", — заявил он.

Заместитель руководителя Армянской общины Рязанской области Роберт Алиханян назвал причины подобных зедержаний.

"Как объяснили руководству общины, что все это происходит из-за того, что в отношении трех армян возбуждено уголовное дело. В бытовом споре, в кафе подрались с гражданами Узбекистана. Ищут соотечественников, троих беглецов", — отметил Алиханян.