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В России ликвидированы сторонники ИГ, готовившие теракты - ВИДЕО

​В России ликвидированы сторонники ИГ, готовившие теракты

Два сторонника "Исламское государство" (ИГ), готовившие теракты, ликвидированы в Тюмени. Как передает Report oб этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы", - сказал представитель НАК.

По данным спецслужб, боевики были сторонниками ИГ, вынашивали намерения совершить террористические акты.

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