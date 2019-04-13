В России ликвидированы сторонники ИГ, готовившие теракты - ВИДЕО

Два сторонника "Исламское государство" (ИГ), готовившие теракты, ликвидированы в Тюмени. Как передает Report oб этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы", - сказал представитель НАК.

По данным спецслужб, боевики были сторонниками ИГ, вынашивали намерения совершить террористические акты.