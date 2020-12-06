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В России зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

В России зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 29 039, что стало новым максимумом с начала пандемии.
В регионе
6 декабря 2020 г. 12:35
В России зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 29 039, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Как передает Report, это следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Прежний максимум был зарегистрирован в субботу - 28 782 случая.

В общей сложности в России, по данным штаба, заразились 2 460 770 человек.

Число летальных исходов за сутки возросло на 457 против 508 днем ранее. Всего от инфекции умер 43 141 пациент.

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