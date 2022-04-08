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В России изымают из оборота продукцию Kinder

В России изымают из оборота продукцию Kinder Роспотребнадзор принимает меры по выявлению и выводу из оборота в России продукции Kinder, возможно, зараженной бактерией Salmonella Typhimurium.
В регионе
8 апреля 2022 г. 21:30
В России изымают из оборота продукцию Kinder

Роспотребнадзор принимает меры по выявлению и выводу из оборота в России продукции Kinder, возможно, зараженной бактерией Salmonella Typhimurium.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор принимает меры по выявлению и изъятию из оборота указанной пищевой продукции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что по международным информационным системам в Роспотребнадзор поступила информация "о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium". Среди потенциально контаминированных продуктов названы Kinder circus, Kinder happy moments, Kinder mix, Schokobons, Kinder uovo maxi, Happy snack и Mix cross cat kinder.

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