В России изменились правила выезда детей за границу

В России вступили в силу новые правила выезда детей за границу, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Согласно обновленному регламенту, если один из родителей выступает против выезда ребенка за границу, этот вопрос следует решать в судебном порядке.

Заявления о несогласии на выезд следует подавать в территориальное отделение МВД по месту жительства одного из опекунов или родителей. За границей такие документы можно предоставить в консульство или посольство.

Ранее заявления о несогласии на выезд ребенка следовало подавать в пограничную службу ФСБ. Такие заявления полностью запрещают несовершеннолетнему выезд за рубеж.

Согласно нынешнему законодательству, если ребенок путешествует один, ему необходимо иметь при себе разрешение одного из опекунов или родителей. Если его сопровождает один из них, согласие второго не требуется.