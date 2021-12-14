В России из-за отравления госпитализировали более 70 детей интерната

Более 70 детей госпитализировали из республиканской школы-интерната в Кызыле (Тува, Россия) из-за пищевого отравления.

Более 70 детей госпитализировали из республиканской школы-интерната в Кызыле (Тува, Россия) из-за пищевого отравления.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечается на сайте регионального управления МЧС России.

"По состоянию на 05:30 (местное время) число госпитализированных увеличилось до 74 человек, по предварительным данным, диагноз - пищевое отравление", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС изначально заявило, что вечером в понедельник в больницу доставили из интерната 33 ребенка с предварительным диагнозом ОРВИ.