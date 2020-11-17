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В России из-за коронавируса за сутки умерли 442 человека

В России из-за коронавируса за сутки умерли 442 человека Это максимум с начала пандемии
В регионе
17 ноября 2020 г. 11:54
В России из-за коронавируса за сутки умерли 442 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 410, до 1 971 013. Суточный прирост количества заболевших в стране превышает 22 000 четвертый день. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 442 против 303 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умер 33 931 пациент

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 22 055, это максимум с начала пандемии. Всего уже выздоровели 1 475 904 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 74,9% от общего числа заразившихся.

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