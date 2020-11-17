В России из-за коронавируса за сутки умерли 442 человека

Это максимум с начала пандемии

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 410, до 1 971 013. Суточный прирост количества заболевших в стране превышает 22 000 четвертый день. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 442 против 303 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умер 33 931 пациент

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 22 055, это максимум с начала пандемии. Всего уже выздоровели 1 475 904 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 74,9% от общего числа заразившихся.