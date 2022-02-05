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В России из-за коронавируса умерли более 700 человек за сутки

В России из-за коронавируса умерли более 700 человек за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 177 282, до 12 630 047.
В регионе
5 февраля 2022 г. 12:39
В России из-за коронавируса умерли более 700 человек за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 177 282, до 12 630 047.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,4%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 714, до 334 753. Впервые с 15 января этот показатель оказался выше 700, следует из данных оперативного штаба.

Днем ранее было зарегистрировано 682 летальных случая.

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