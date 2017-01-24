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    В России из-за гриппа закрыли более 900 школ и 108 детских садов

    Число охваченных гриппом и ОРВИ регионов составило 38

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Более 100 детских садов и 911 школ закрыты в России из-за гриппа и ОРВИ.

    Как передает Report, об этом заявила РИА Новости во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    "Для прерывания эпидпроцесса на третьей неделе (года) с учётом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников полностью закрыты 911 школ, 108 детских садов и 57 колледжей", — рассказала Попова.

    По ее словам, число охваченных гриппом и ОРВИ регионов за неделю снизилось на четверть и составило 38.

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