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    В России из-за гриппа и ОРВИ закрыты 290 школ и 154 детских сада

    Полностью закрыты 290 школ в 29 субъектах РФ, 154 детских сада, 7 школ—интернатов, а также 3178 классов

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России из-за распространения гриппа и ОРВИ закрыто почти 300 школ, сообщает Report со ссылкой на «РИА Новости».

    «Полностью закрыты 290 школ в 29 субъектах РФ, 154 детских сада, 7 школ—интернатов, а также 3178 классов», — приводит «РИА Новости» ее слова. Госпожа Попова также отметила, что грипп был обнаружен более чем у половины пациентов с симптомами ОРВИ.

    Ранее в регионах России была объявлена эпидемия гриппа. Недельные эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ оказались превышены в 20 субъектах России.

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