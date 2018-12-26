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    В России испытали новый ракетный комплекс

    Испытательный пуск проведен по поручению Владимира Путина
    © RİA

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Министерство обороны России по поручению президента Владимира Путина провело в среду успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. 

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    "Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае", - говорится в сообщении Кремля.

    "В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона", - сообщили в пресс-службе.

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