В России хотят снизить квоты на иностранных работников в следующем году

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Министерство труда России предлагает снизить чуть более чем на 20% квоту на привлечение иностранных работников в 2018 году, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
"Предлагается определить потребность на 2018 год в размере 140 423 человека, что составляет 79,3% от потребности на 2017 год", — сообщили в минтруде РФ.
По данным ведомства, в основном потребность в иностранных работниках есть в замещении рабочих мест, которые требуют наличия профессиональной квалификации. Объемы квоты, как сообщает Минтруд, позволят удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников, реализовать инвестпроекты, в том числе необходимые для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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