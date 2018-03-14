В России хотят объединить разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения в один холдинг

Баку. REPORT.AZ/ В России задумались над созданием единого ракетно-космического холдинга, в котором объединят разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения, носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей.

Как сообщает Report, в состав структуры могут войти "Роскосмос", концерны ВКО "Алмаз-Антей" и "РТИ Системы", "Тактическое ракетное вооружение". Об этом пишут "Известия".

По задумке изначально хотели объединить авиастроительные компании и госкорпорацию "Роскосмос".

"В настоящее время все документы по объединению подготовлены и согласованы на уровне правительства. Задача нового объединения — консолидировать все усилия в области мирного космоса и воздушно-космической обороны страны", - сказал источник.