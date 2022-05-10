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В России губернаторы четырех областей объявили об уходе в отставку

В России губернаторы четырех областей объявили об уходе в отставку Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что решил оставить свой пост "в связи с истечением срока полномочий".
В регионе
10 мая 2022 г. 17:29
В России губернаторы четырех областей объявили об уходе в отставку

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что решил оставить свой пост "в связи с истечением срока полномочий".

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку. Выражаю слова благодарности президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за оказанное мне доверие и неоценимую заботу о республике и ее жителях", - написал Евстифеев в своем Telegram-канале.

Он также выразил благодарность жителям региона "за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет" и поблагодарил все общественные и политические силы за слаженную командную работу на благо жителей республики. "Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесет свою лепту в процветание нашей страны", - написал Евстифеев.

Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию. 10 сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.

17.12

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев и их коллега из Саратовской области Валерий Радаев заявили, что оставят занимаемые должности в связи с приближением окончания срока полномочий.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Помимо этого, глава Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не планирует выдвигаться на новые губернаторские выборы.

Сергей Жвачкин возглавляет Томскую область с 2012 года. В 2017 году он переизбрался на второй губернаторский срок, который истекает в 2022 году. До этого Жвачкин работал в нефтегазовой сфере.

Васильев поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу. Он, в свою очередь, пообещал поддерживать позитивные начинания кировчан на федеральном уровне.

На посту губернатора региона он работал с 28 июля 2016 года. До этого возглавлял Росреестр.

Радаев также поблагодарил жителей Саратовской области, где он занимал пост губернатора на протяжении десяти лет. По его словам, чиновник намерен сосредоточиться на другом направлении работы.

Радаев возглавил регион 23 марта 2012 года, а в 2017 году переизбрался на эту должность.

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