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    В России горит военный полигон, слышны взрывы

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Пожар на бывшем военном полигоне в Удмуртии локализовать не удается, идет его распространение.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

    По данным МЧС, одиночные взрывы фиксируют на месте пожара. 

    Спасатели выехали на место ЧП в удмуртском поселке Пугачёво. Представитель регионального МЧС сообщил, что на закрытой территории бывшего военного арсенала возник природный пожар. Его площадь составляет до 20 га. 

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