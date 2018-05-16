В России горит военный полигон, слышны взрывы

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Пожар на бывшем военном полигоне в Удмуртии локализовать не удается, идет его распространение.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

По данным МЧС, одиночные взрывы фиксируют на месте пожара.

Спасатели выехали на место ЧП в удмуртском поселке Пугачёво. Представитель регионального МЧС сообщил, что на закрытой территории бывшего военного арсенала возник природный пожар. Его площадь составляет до 20 га.