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В России фиксируются случаи мобилизации "по ошибке"

В России фиксируются случаи мобилизации "по ошибке" В регионах России, а также в аннексированном украинском Севастополе зафиксированы случаи мобилизации лиц, которые не подлежат таковым мерам.
В регионе
24 сентября 2022 г. 20:13
В России фиксируются случаи мобилизации по ошибке

В регионах России, а также в аннексированном украинском Севастополе зафиксированы случаи мобилизации лиц, которые не подлежат таковым мерам.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых четверо и более детей до 16 лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами", - написал губернатор Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что уже начата работа по уточнению состава призывников из республики на соответствие критериям текущей частичной мобилизации и те, кто были мобилизованы по ошибке, должны быть возвращены обратно.

Аналогичные факты фиксируются и во Владимирской области. Губернатор области Александр Авдеев подчеркнул, что жители региона, призванные по ошибке в ходе частичной мобилизации, вернутся домой.

Схожая ситуация наблюдается и в Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов отметил, что не служившие в армии по каким-либо причинам, частичной мобилизации не подлежат. "Многодетные, [у которых] четыре и более несовершеннолетних детей, также не подлежат мобилизации. Вчера и сегодня выдавались повестки, в том числе и таким призывникам", - констатировал глава региона.

Он добавил, что после уточнения данных 70 таких человек отпущены домой.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России.

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