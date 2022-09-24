В России фиксируются случаи мобилизации "по ошибке"

В регионах России, а также в аннексированном украинском Севастополе зафиксированы случаи мобилизации лиц, которые не подлежат таковым мерам.
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"Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых четверо и более детей до 16 лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами", - написал губернатор Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что уже начата работа по уточнению состава призывников из республики на соответствие критериям текущей частичной мобилизации и те, кто были мобилизованы по ошибке, должны быть возвращены обратно.
Аналогичные факты фиксируются и во Владимирской области. Губернатор области Александр Авдеев подчеркнул, что жители региона, призванные по ошибке в ходе частичной мобилизации, вернутся домой.
Схожая ситуация наблюдается и в Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов отметил, что не служившие в армии по каким-либо причинам, частичной мобилизации не подлежат. "Многодетные, [у которых] четыре и более несовершеннолетних детей, также не подлежат мобилизации. Вчера и сегодня выдавались повестки, в том числе и таким призывникам", - констатировал глава региона.
Он добавил, что после уточнения данных 70 таких человек отпущены домой.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России.