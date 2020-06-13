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В России двое погибли при жесткой посадке самолета

В России двое погибли при жесткой посадке самолета

Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области России. Как передает Report, об этом сообщает  "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС.

Инцидент произошел недалеко от аэропорта Бобровка. Изначально предполагалось, что два человека пострадали, однако, по уточненным данным, в результате случившегося погибли два пилота.

"Самолет совершал плановые полеты. На бору находились инструктор и курсант", — добавили в МЧС.

Уточняется, что самолет принадлежит аэроклубу ДОСААФ.

В настоящее время детали случившегося уточнятся.

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