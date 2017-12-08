В России дорожает бензин

Баку. 8 декабря. Цены на автомобильный бензин в РФ в период с 27 ноября по 3 декабря выросли на 0,4%, на дизельное топливо они выросли на 0,6%, следует из данных Росстата.

Как сообщает Report, средняя цена бензина на 4 декабря составила 38,69 рубля (1.13 AZN) за литр. Цены на Аи-92 (Аи-93 и т.п.) и Аи-95 выросли на 15 копеек, составив 37,59 (1.07 AZN) и 40,66 (1.16 AZN) рубля за литр соответственно. Цена дизтоплива увеличилась на 23 копейки и составила 39,72 (1.13 AZN) рубля за литр.

За прошедшую неделю в 76 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Кызыле – на 1,6%, Омске, Иркутске и Калуге на 0,9%.

В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%.