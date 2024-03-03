В России допустили блокировку "Википедии"

С 1 марта в России начал действовать закон о запрете на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы.

С 1 марта в России начал действовать закон о запрете на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы.

Как передает Report, об этом написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.

"Теперь по этому закону в РФ можно будет заблокировать "Википедию", - отметил он.

Горелкин обратил внимание на вики-статью, в которой описаны способы обхода блокировок, а также рекомендуется применять эти способы.

"Законные основания для блокировки "Википедии" есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей", - сообщил депутат.

По его словам, "вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете".

Он предлагает сделать так, чтобы по ссылке на статью "Википедии" пользователю предлагалось открыть ее "безопасный вариант на одном из российских аналогов".

Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывает Региональный общественный центр интернет-технологий, добавил он.

Роскомнадзор неоднократно штрафовал некоммерческую организацию Wikimedia Foundation, поддерживающую инфраструктуру для работы "Википедии" и других вики-проектов.

Поводами для претензий становились отказы проекта удалять информацию, связанную с действиями российских военных в Украине.

В декабре сообщество поддержки русскоязычной Википедии "Викимедиа.ру" сообщило о закрытии.