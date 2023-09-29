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В России депутат стал подозреваемым по делу о гибели ребенка

В России депутат стал подозреваемым по делу о гибели ребенка Депутат думы Староалександровского сельского поселения Ярковского района Тюменской области стал подозреваемым по делу о гибели ребенка.
В регионе
29 сентября 2023 г. 14:09
В России депутат стал подозреваемым по делу о гибели ребенка

Депутат думы Староалександровского сельского поселения Ярковского района Тюменской области стал подозреваемым по делу о гибели ребенка.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Депутат думы Староалександровского сельского поселения является подозреваемым по делу о гибели ребенка в селе Чечкино, его членство в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельств", - отметили в пресс-службе.

Трагедия произошла днем в воскресенье, 24 сентября, в селе Чечкино, когда 48-летнийдепутат на тракторе МТЗ 82 с прицепом перевозил по огороду сено и не заметил оказавшегося рядом 6-летнего мальчика.

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