В России депутат стал подозреваемым по делу о гибели ребенка

Депутат думы Староалександровского сельского поселения Ярковского района Тюменской области стал подозреваемым по делу о гибели ребенка.

Депутат думы Староалександровского сельского поселения Ярковского района Тюменской области стал подозреваемым по делу о гибели ребенка.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Депутат думы Староалександровского сельского поселения является подозреваемым по делу о гибели ребенка в селе Чечкино, его членство в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельств", - отметили в пресс-службе.

Трагедия произошла днем в воскресенье, 24 сентября, в селе Чечкино, когда 48-летнийдепутат на тракторе МТЗ 82 с прицепом перевозил по огороду сено и не заметил оказавшегося рядом 6-летнего мальчика.