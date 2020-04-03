В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 601

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 601 и сейчас составляет 4 149 человек в 78 регионах страны, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

По данным оперативного штаба РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, выздоровели на данный момент 281 человек, 34 человека умерли.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выписаны по выздоровлению за сутки 46 человек. Итого выписано: 281. За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом. Всего умерло 34", - говорится в сообщении штаба.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 32 регионах за сутки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.