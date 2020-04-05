​В России число заразившихся коронавирусом достигло 5 400

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 658 и сейчас составляет 5 389 человек в 79 регионах страны. Выздоровело на данный момент 355 человек, 45 человек умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 5 389 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах. За сутки выписаны с выздоровлением 22 человека. Выздоровевших за весь период - 355. За сутки умерло 2 пациента в Москве. За весь период по России - 45", - говорится в сообщении штаба.