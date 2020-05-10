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В России число заразившихся COVID-19 превысило 209 тысяч

​В России число заразившихся COVID-19 превысило 209 тысяч

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 012 человек и сейчас составляет 209 688 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 34 306 человек, 1 915 человек умерли.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 5,5%, что является самым низким показателем с начала вспышки инфекции. Отмечается, что 4 674 (42,4%) из новых зафиксированных случаев выявлены активно как бессимптомные.

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