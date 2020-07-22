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В России число зараженных COVID-19 приближается к 790 тыс.

В России число зараженных COVID-19 приближается к 790 тыс. В России выявили за сутки 5 862 заразившихся коронавирусом
В регионе
22 июля 2020 г. 11:53
В России число зараженных COVID-19 приближается к 790 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 862. Как передает Report, об  этом сообщили журналистам в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, общее число заразившихся составило 789 190 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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