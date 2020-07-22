В России число зараженных COVID-19 приближается к 790 тыс.

В России выявили за сутки 5 862 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 862. Как передает Report, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, общее число заразившихся составило 789 190 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.