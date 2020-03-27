​В России число зараженных коронавирусом превысило 1 000

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и сейчас составляет 1 036 человек. Случаи заражения зафиксированы в 58 регионах страны. Выздоровело на данный момент 45 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах. За последние сутки выписано по выздоровлению семь человек. За весь период выписаны 45 человек", - говорится в сообщении штаба.

Новые 196 случаев заражения зафиксированы в 16 регионах страны, при этом 157 случаев отмечены в Москве. Отмечается, что также зафиксирован новый летальный исход в Москве, всего три человека умерли в результате заболеваний, вызванных новым коронавирусом.