​В России число зараженных COVID-19 превысило 145 тыс. человек

В России за сутки зарегистрировали 10 581 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число выявленных заражённых составило 145 268.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют оперативные данные на 4 мая.

Отмечается, что за сутки в стране зафиксировано 76 смертей пациентов с COVID-19. Как отмечается, "выписаны по выздоровлению 1 456 человек".

Ранее сообщалось, что Россия обошла Иран и Китай по числу случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.