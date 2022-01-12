В России число заражений "омикрон"-штаммом превысило 690

В России уже выявлено 698 случаев заражения "омикрон"-штаммом.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
"Столичный регион, скорее всего, примет на себя первый удар", - отметила она.
12.27
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 946, до 10 702 150.
Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.
За сутки число вылечившихся выросло на 26 346, до 9 758 364.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 745 против 783 днем ранее, до 318 432.