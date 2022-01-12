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В России число заражений "омикрон"-штаммом превысило 690

В России число заражений "омикрон"-штаммом превысило 690 В России уже выявлено 698 случаев заражения "омикрон"-штаммом.
В регионе
12 января 2022 г. 12:55
В России число заражений омикрон-штаммом превысило 690

В России уже выявлено 698 случаев заражения "омикрон"-штаммом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

"Столичный регион, скорее всего, примет на себя первый удар", - отметила она.

12.27

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 946, до 10 702 150.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

За сутки число вылечившихся выросло на 26 346, до 9 758 364.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 745 против 783 днем ранее, до 318 432.

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Версия на английском языке Number of infections with omicron strain exceeds 690 in Russia
Версия на азербайджанском языке Rusiyada son sutkada 745 nəfər koronavirusdan ölüb

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