В России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 4 268

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 4 268 до 47 121.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости",об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4268 в 76 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 1935 (45,3%)", - говорится в сообщении.

За сутки в РФ умерли 44 пациента с коронавирусом, общее число выросло до 405, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Москве - 2 026, Подмосковье - 578 и Нижегородской области - 113.