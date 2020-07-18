В России число заболевших COVID-19 за сутки составило свыше 6,2 тыс.

За минувший день из-за коронавируса скончались 124 человека

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 234, до 765 437.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 234 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 522 (24,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 765 437 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки в РФ умерли 124 человека с COVID-19, за все время — 12 247. За сутки 7 490 человек выписаны после лечения, всего выздоровели 546 863.