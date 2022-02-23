В России число умерших от коронавируса за сутки составило 796 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 137 642, до 15 795 570. В относительном выражении прирост количества заражений составил 0,88%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 137 642, до 15 795 570. В относительном выражении прирост количества заражений составил 0,88%.

Как передает Report со ссылкой Оперштаб, число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 16 349, что на 5,46% меньше показателя предыдущего дня.

Количество госпитализаций снизилось в 52 регионах.

За сутки выздоровели после коронавируса 179 203 человека, до 12 836 228.

Число летальных исходов из-за COVID-19 возросло за сутки на 785, до 347 816. Днем ранее было зарегистрировано 796 смертей.