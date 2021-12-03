В России число умерших от COVID-19 превысило 278 тыс. человек

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 32 930, до 9 736 037.

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 32 930, до 9 736 037.

Как передает Report, об этом заявили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 32 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 555 (7,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Число скончавшихся от COVID-19 cоставило 1 217, за все время скончались 278 857 человек.

За сутки выписаны 36 514 человек, за все время выздоровели 8 436 631.