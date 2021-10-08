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В России число погибших при отравлении суррогатным алкоголем увеличилось до 14

В России число погибших при отравлении суррогатным алкоголем увеличилось до 14 Еще три смертельных случая зафиксировали в результате отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области. Среди пострадавших жители Адамовского района, где ранее подобных случаев не наблюдалось.
В регионе
8 октября 2021 г. 08:46
В России число погибших при отравлении суррогатным алкоголем увеличилось до 14

Еще три смертельных случая зафиксировали в результате отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области. Среди пострадавших жители Адамовского района, где ранее подобных случаев не наблюдалось.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"На данный час известно о 22 пострадавших, 14 из которых умерли. Остальные находятся в стационарах. Факты отравлений метанолом зафиксировали в трех районах: Яненском, Домбаровском и Адамовском", - говорится в распространенном сообщении. В четверг было известно о 11 погибших и четырех пострадавших.

Как заявил Следственный комитет трое подозреваемых задержаны в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области.

Напомним, что сообщения об отравлении нескольких жителей Домбарского и Ясненского районов поступили в ночь с 6 на 7 октября. Следственные органы возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

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