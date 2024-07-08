В России более 50 человек погибли на водоемах за сутки

Более 50 человек погибли на водоемах в России за последние сутки, всего зарегистрировано 60 происшествий.

Более 50 человек погибли на водоемах в России за последние сутки, всего зарегистрировано 60 происшествий.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всего 60 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны за прошедшие сутки, что на 10 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибли 52 человека, в том числе 7 детей", - говорится в сообщении.

МЧС России напоминает, что на водоемах нельзя оставлять детей без присмотра, заходить в воду в незнакомом месте, заплывать за буйки и ограждения, игнорировать запрещающие купание знаки.