В России автобус столкнулся с грузовиком, 26 пострадавших - ВИДЕО

В Кромском районе Орловской области России в ночь на 30 апреля произошла авария с участием рейсового автобуса и КамАЗа.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, в результате столкновения автобус вылетел с дороги и перевернулся в кювете.

Согласно информации представителей Кромской центральной районной больницы, в данный момент известно о 26 пострадавших.

"Всего обратились 26 человек, но сейчас их меньше осталось, человек 12 в больнице", - отметили в медучреждении.

Также в больнице пояснили, что один из получивших травмы находится на операции. Вместе с двумя пострадавшими женщинами его могут направить на лечение в Орловскую областную клиническую больницу.