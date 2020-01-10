В России автобус с подростками попал в аварию

Автобус, перевозивший 35 подростков из спортивной команды, попал в ДТП с пятью машинами в Пермском крае. Об этом российскому бюро Report сообщили в МЧС.

По данным краевого минздрава, пострадали 9 человек, среди них четверо детей.

Как рассказали в МВД, по предварительной информации, водитель "Лада Гранта" стал обгонять большегруз, а водитель двигавшейся по встречной полосе фуры, чтобы избежать столкновения, начал торможение, из-за чего прицеп вынесло на полосу встречного движения.

В результате столкнулись сразу несколько транспортных средств.