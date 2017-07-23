В России автобус протащил ребенка по дороге несколько метров - ВИДЕО

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Норильске автобус протащил четырехлетнюю девочку несколько метров по дороге. Ребенка доставили в больницу с ссадинами и ушибами.
Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.
Ногу девочки зажало дверью, когда она вместе с матерью садилась в автобус. Водитель остановился только, когда за автобусом побежали очевидцы происшествия.
В отношении водителя составлен протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Кроме того, сотрудники ГИБДД составили ряд административных материалов за нарушение правил эксплуатации автобуса.
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