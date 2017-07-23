 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В России автобус протащил ребенка по дороге несколько метров - ВИДЕО

    Ногу девочки зажало дверью, когда она вместе с матерью садилась в автобус
    © Foto: vk.ru

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Норильске автобус протащил четырехлетнюю девочку несколько метров по дороге. Ребенка доставили в больницу с ссадинами и ушибами.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

    Ногу девочки зажало дверью, когда она вместе с матерью садилась в автобус. Водитель остановился только, когда за автобусом побежали очевидцы происшествия.

    В отношении водителя составлен протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

    Кроме того, сотрудники ГИБДД составили ряд административных материалов за нарушение правил эксплуатации автобуса.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi