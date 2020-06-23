​В России арестован убийца азербайджанского студента – ФОТО – ВИДЕО

Виталий Васильев https://report.az/storage/news/b1b6dab2e41f976ea26ff058d750de56/f3004341-5d14-4db5-9afe-4436ae9ccb33_292.jpg

Центральный районный суд Волгограда арестовал Виталия Васильева, обвиняемого в убийстве иностранного студента медуниверситета города, 17-летнего гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерину Вальковскую.

Васильев заключен под стражу на два месяца, до 21 августа текущего года, отметила Вальковская. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве.

13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего иностранного студента медицинского университета - гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова. Студенту было нанесено несколько ножевых ранений в различные части тела. Жертва скончалась на месте преступления. Ранее сообщалось, что в причастности к преступлению подозревается житель Волгограда 1998 года рождения — Виталий Васильев.

Виталий Васильев

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о вознаграждении в 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийства.