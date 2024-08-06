В России арестован бывший начальник управления Минобороны

Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик арестован по подозрению в получении взятки в размере 4 млн рублей.

Бывший начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик арестован по подозрению в получении взятки в размере 4 млн рублей.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя следственного комитета РФ Светлану Петренко.

"235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимира Демчика", - сказала она.

По ее словам, сумма взятки составила 4 млн рублей, что попадает под статью "получение взятки в особо крупном размере".