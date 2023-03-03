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В России арестовали обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины "Спутник V"

В России арестовали обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины "Спутник V" Обвиняемый в убийстве старшего научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Андрея Ботикова признал вину в содеянном, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В регионе
3 марта 2023 г. 22:35
В России арестовали обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины Спутник V

Обвиняемый в убийстве старшего научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Андрея Ботикова признал вину в содеянном, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хорошевского суда, где рассматривался вопрос об аресте фигуранта дела.

"Хорошевским районным судом Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 мая в отношении Змановского Алексея Владимировича, обвиняемого в убийстве научного сотрудника центра им. Гамалеи Андрея Ботикова. По данным следствия, потерпевший являлся одним из разработчиков вакцины "Спутник V". Обвиняемый в судебном заседании вину признал", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, 2 марта в квартире жилого дома по улице Рогова в Москве 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего Ботикова и скрылся. Вскоре он был задержан.

Ранее в правоохранительных органах пояснили, что убийство совершено на бытовой почве, в ходе конфликта.

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