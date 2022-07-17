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В России 82 человека заболели сальмонеллезом после посещения кафе

В России 82 человека заболели сальмонеллезом после посещения кафе В Тамбовской области России 82 человека заболело сальмонеллезом после посещения кафе.
В регионе
17 июля 2022 г. 05:48
В России 82 человека заболели сальмонеллезом после посещения кафе

В Тамбовской области России 82 человека заболело сальмонеллезом после посещения кафе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.

После выпускных вечеров, проходивших в кафе "Гостевой дом "Семейный очаг" в Рассказово, сальмонеллезом заболело 82 человека, среди которых 35 выпускников.

"Заболевание протекало в основном в среднетяжелой и легкой формах. Были госпитализированы 46 человек", - говорится в сообщении.

По решению суда, с 5 июля деятельность кафе приостановлена на 30 суток.

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