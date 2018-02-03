В России 3,5 миллиона человек болеют онкологическими заболеваниями

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ 3,5 млн человек в России - онкологические больные. Как сообщает Report, об этом рассказал ТАСС директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Андрей Каприн. Количество заболеваний растет.

В 2016 году было выявлено 600 тыс. новых больных. 3,5 млн человек в России находятся на диспансерном наблюдении уже около пяти лет. Заболеваемость растет в России и во всем мире. При этом Каприн рассказал и о положительных тенденциях.

"Нам удается удерживать смертность и по некоторым локализациям ее сократить. У нас на 27% упала летальность на первом годе лечения. Это говорит о том, что мы стали выявлять на более ранних стадиях и лечение тоже усилилось", - сказал он.

По статистике в России лидерами по заболеваемости являются Краснодарский край (2450 случаев заболевания на 100 000 человек), Московская (2330) и Новгородская (2321), Ленинградская (2309) области. Менее всего болеют онкологическими заболеваниями в Тверской области (445), Чеченской республике, Ингушетии и Чукотке (от 500 до 850);