В России 17 человек отравились шаурмой

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общепита во Владимире. По предварительной информации, все отравившиеся употребляли в пищу шаур

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общепита во Владимире. По предварительной информации, все отравившиеся употребляли в пищу шаурму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания во Владимире. По предварительной информации, все отравившиеся употребляли в пищу шаурму", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты управления выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.

Проверку по фактам отравления также организовали в прокуратуре Владимирской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Пострадавшие покупали шаурму в трех предприятиях быстрого питания. "Прокуратурой с привлечением специалистов будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего: соблюдению санитарных требований в процессе приготовления пищи, поставки сырья. Организованы проверки в других местах общественного питания", - сказали в облпрокуратуре.