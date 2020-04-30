В Росгвардии назвали число заболевших COVID-19 сотрудников

На 30 апреля среди личного состава Росгвардии выявлено 339 случаев инфицирования коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что среди зараженных нет тяжелобольных.

103 человека отправлены на стационарное лечение, 62 из них находятся в ведомственных госпиталях, 41 пациент лежит в гражданских больницах. Остальные зараженные остаются на домашнем лечении.

В рамках борьбы с распространением COVID-19 у всех сотрудников Росгвардии по прибытии на службу проверяется температура. Служащие, которые занимаются охраной общественного порядка, снабжены средствами индивидуальной защиты.