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В Росгвардии назвали число заболевших COVID-19 сотрудников

В Росгвардии назвали число заболевших COVID-19 сотрудников

На 30 апреля среди личного состава Росгвардии выявлено 339 случаев инфицирования коронавирусом. 

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что среди зараженных нет тяжелобольных. 

103 человека отправлены на стационарное лечение, 62 из них находятся в ведомственных госпиталях, 41 пациент лежит в гражданских больницах. Остальные зараженные остаются на домашнем лечении.

В рамках борьбы с распространением COVID-19 у всех сотрудников Росгвардии по прибытии на службу проверяется температура. Служащие, которые занимаются охраной общественного порядка, снабжены средствами индивидуальной защиты.

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