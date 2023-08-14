В Rheinmetall подтвердили планы поставить Украине беспилотную систему Luna

Украина получит систему воздушной разведки нового поколения Luna NG от Германии. Это должно произойти в течение 2023 года.

Украина получит систему воздушной разведки нового поколения Luna NG от Германии. Это должно произойти в течение 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на германский оборонный концерн Rheinmetall.

"Воздушно-десантные беспилотные средства ближней разведки нового поколения теперь будут развернуты в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем 2023 году технологическая группа из Дюссельдорфа поставит Вооруженным силам Украины систему воздушной разведки.

Беспилотная авиационная система Luna NG состоит из наземной станции управления с несколькими летательными аппаратами, беспилотными летательными аппаратами. В состав системы также входят стартовая катапульта, дополнительное оборудование страховочной сетки для десантирования и оборудование для быстрого ремонта.