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В Rheinmetall подтвердили планы поставить Украине беспилотную систему Luna

В Rheinmetall подтвердили планы поставить Украине беспилотную систему Luna Украина получит систему воздушной разведки нового поколения Luna NG от Германии. Это должно произойти в течение 2023 года.
В регионе
14 августа 2023 г. 18:14
В Rheinmetall подтвердили планы поставить Украине беспилотную систему Luna

Украина получит систему воздушной разведки нового поколения Luna NG от Германии. Это должно произойти в течение 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на германский оборонный концерн Rheinmetall.

"Воздушно-десантные беспилотные средства ближней разведки нового поколения теперь будут развернуты в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем 2023 году технологическая группа из Дюссельдорфа поставит Вооруженным силам Украины систему воздушной разведки.

Беспилотная авиационная система Luna NG состоит из наземной станции управления с несколькими летательными аппаратами, беспилотными летательными аппаратами. В состав системы также входят стартовая катапульта, дополнительное оборудование страховочной сетки для десантирования и оборудование для быстрого ремонта.

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